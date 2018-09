imago/Christian Ditsch Bild: imago/Christian Ditsch

- "Ich möchte herausfinden, ob Geisel das geltende Recht eingehalten hat"

Im Innenausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses geht es am Montag auch um die ehemalige Polizeivizepräsidentin Margarete Koppers. Am Dienstag soll sie endgültig zur Generalstaatsanwältin ernannt werden, doch zuvor hat die Opposition noch zahlreiche Fragen. Gegen Koppers laufen Ermittlungen wegen der Schießstandaffäre, die 2015 bekannt wurde. Nach Ansicht der Berliner CDU hätte es ein Disziplinarverfahren gegen die frühere Polizei-Vizepräsidentin geben müssen, was Innensenator Geisel aber verhindert habe. Geisel müsse heute dem Innenausschuss die geforderten Akten vorlegen, so CDU-Fraktionschef Dregger im Inforadio.