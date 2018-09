- Spaltet sich der Osten weiter vom Westen ab?

Ob Probleme mit der Zuwanderung, der Integration von Migranten oder bei der Frage, ob Politik die Sorgen der Bürger ernst nimmt: Ostdeutsche denken über diese Punkte tendenziell anders als Westdeutsche. Das hat der jüngste ARD-Deutschlandtrend einmal mehr gezeigt. Die Situation im Lande wird in West und Ost höchst unterschiedlich beurteilt, wobei in den “neuen Ländern“ der Pessimismus stärker ausgeprägt ist. Warum eigentlich? Das fragen wir Christian Hirte (CDU), Ostbeauftragter der Bundesregierung.



Der aktuelle ARD-Deutschlandtrend zeigt: Das Vertrauen in demokratische Institutionen ist in Ostdeutschland viel kleiner als im Westen. So haben 85 Prozent der Befragten in den westdeutschen Bundesländern großes oder sehr großes Vertrauen in die Polizei, in den ostdeutschen Ländern nur 69 Prozent.

69 Prozent im Westen haben großes oder sehr großes Vertrauen in die Gerichte, im Osten nur 50 Prozent. In die Medien haben 52 Prozent der Befragten im Westen großes oder sehr großes Vertrauen, in den ostdeutschen Ländern nur 29 Prozent. 46 Prozent der Befragten in den Westländern vertrauen der Bundesregierung, im Osten 35 Prozent.