Sa 08.09.2018 | 08:24 | Interviews

- Steinmeier stärkt Ehrenamtlern den Rücken

Das deutsche Staatsoberhaupt höchstpersönlich lädt an diesem Samstag alle interessierten Bürger ins Schloss ein: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier feiert das Bürgerfest. Am Freitagabend durften zunächst 4.000 Ehrenamtliche in den Garten von Schloss Bellevue, mit dabei war Sönke Jacobs, seit 37 Jahren bei der Freiwilligen Feuerwehr aktiv: "Steinmeier hat eine tolle Rede gehalten, ein Satz ist bei mir hängen geblieben: Menschlichkeit verbindet." Solche Worte des Bundespräsidenten könnten durchaus helfen, das Ehremant attraktiver zu machen, hofft er.