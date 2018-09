imago/Michael Trammer Bild: imago/Michael Trammer

- Chemnitz: Streit um Bilder und Worte

Nach den Ereignissen von Chemnitz spitzt sich die Diskussion darüber zu, welche Rolle die Medien dabei spielen und welche Wörter und Bilder die Ereignisse dort richtig widerspiegeln. Gab es tatsächlich - wie von vielen Medien berichtet - Hetzjagden auf Flüchtlinge? Ja, sagt Kanzlerin Merkel. Nein, sagt Sachsens Ministerpräsident Kretschmer. Der Berliner Journalistik-Professor Sebastian Köhler rät Medienschaffenden zu einer sachlichen Sprache. Im Inforadio kritisiert er: "Der Begriff Hetzjagd ist sehr stark wertend, man hätte besser von vereinzelten Angriffen gesprochen."



Zudem hätte deutlicher herausgestellt werden sollen, woher das Video stammt, dessen Authentizität am Freitag von Verfassungschutzchef Maaßen angezweifelt wurde. In der Videosequenz sind Jagdszenen auf Ausländer in Chemnitz zu sehen. "Ich rate generell im Journalismus, sich möglichst sachlich auszurücken. Man hätte die Quelle des Videos klarer benennen müssen und von einem im Internet verbreiteten Video sprechen sollen", so Köhler weiter.



In den Newsrooms der Republik müsse eine sachliche Wortwahl vorherrschen, die nicht einseitig sein dürfe. Und: "Man darf auch nicht vorschnell dramatisieren", so der Journalismus-Professor.

Maaßen-Äußerung hat ein Nachspiel

Unterdessen will sich der Innenausschuss des Bundestags in einer Sondersitzung mit den umstrittenen Aussagen von Maaßen zu den Vorgängen in Chemnitz befassen. Als Termin sei Montag, der 17. September, ins Auge gefasst worden, sagte Ausschussmitglied Armin Schuster (CDU) den "Stuttgarter Nachrichten" und der "Stuttgarter Zeitung" (Samstagausgabe).



Zugleich kritisierte er Maaßen scharf. Es wäre "unheimlich wichtig gewesen, dass Maaßen schon viel früher objektiv dargelegt hätte, was die Behörden über die Chemnitzer Vorfälle wissen", sagte Schuster. Er hätte sich von Maaßen darüber Aufklärung erwartet, "wie viel rechtsextremes Potenzial sich da zusammengefunden hat, wie die Szene sich vernetzt hat, welche Rolle die AfD spielt, wie viel Strafverfahren es gibt"". Eine solche Zusammenschau "hätte viel Emotionen aus der Debatte nehmen können".



Stattdessen habe Maaßen mit seinen Äußerungen die Debatte auf einen Punkt fokussiert: das möglicherweise nicht authentische Video. Schuster forderte, der Verfassungsschutz- Präsident müsse in der Sondersitzung vor dem Innenausschuss "belegen, welche Gründe er hat, eine Fälschung nahezulegen".

