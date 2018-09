Bild: dpa

Fr 07.09.2018 | 12:05 | Interviews

- SPD und Linke fordern Maaßens Rücktritt

Was genau hat sich in Chemnitz am Rande einer rechtsgerichteten Demo abgespielt? Am Freitag sorgen Äußerungen von Verfassungsschutz-Chef Maaßen für Wirbel: Bei dem Video, das eine angebliche "Hetzjagd" zeigen soll, könnte es sich seiner Meinung nach um eine gezielte Falschinformation handeln. Michael Götschenberg, ARD-Experte für Innere Sicherheit und Geheimdienste, kann dieser Auffassung nicht folgen: Zwar sei unklar, woher das Video kommt, aber: "Es ist völlig unstrittig, dass diese Szene an diesem Ort so stattgefunden hat."



Maaßen hatte der "Bild"-Zeitung gesagt, dem Verfassungsschutz lägen "keine belastbaren Informationen darüber vor, dass bei den rechten Demonstrationen in Chemnitz Hetzjagden stattgefunden" hätten. "Es liegen keine Belege dafür vor, dass das im Internet kursierende Video zu diesem angeblichen Vorfall authentisch ist." Nach seiner vorsichtigen Bewertung "sprechen gute Gründe dafür, dass es sich um eine gezielte Falschinformation handelt, um möglicherweise die Öffentlichkeit von dem Mord in Chemnitz abzulenken".



Die Bundesregierung hat derweil von Maaßen keine Informationen über mögliche Falschinformationen zu ausländerfeindlichen Übergriffen in Chemnitz erhalten. Regierungssprecher Steffen Seibert sagte am Freitag in Berlin: "Es hat dazu kein Gespräch der Bundeskanzlerin mit Herrn Maaßen in den letzten Tagen gegeben." Eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums erklärte, im Ministerium lägen dazu bislang keine entsprechenden Berichte des Bundesamtes für Verfassungsschutz vor. Die Auswertung des übermittelten Videomaterials durch Ermittler der sächsischen Polizei sei noch nicht abgeschlossen.

Stegner: "Maaßen ist nicht mehr tragbar"