imago/Kyodo News Bild: imago/Kyodo News

Fr 07.09.2018 | 09:05 | Interviews

- Idlib: Diplomatische Bemühungen in letzter Minute

Idlib ist die letzte Provinz in Syrien, die noch von Rebellen-Gruppen gehalten wird. Seit längerem schon plant die syrische Regierung eine Militäroffensive gegen Idlib, Truppen wurden zusammengezogen, der Angriff scheint kurz bevorzustehen. Die Vereinten Nationen befürchten eine humanitäre Katastrophe. In Teheran treffen sich am Freitag die Präsidenten Russlands, der Türkei und des Iran, um über das weitere Vorgehen zu beraten. Russland und Iran unterstützen das syrische Regime - die Türkei gilt als Schutzmacht der Rebellen. Nach Einschätzung des ARD-Korrespondenten Carsten Kühntopp wird es heute allenfalls Grünes Licht für einen "phasenweisen, abgestuften Angriff durch Assad" geben.