- Deutscher Radiopreis für rbb-Welle "Fritz"

In Hamburg ist am Donnerstagabend der deutsche Radiopreis verliehen worden. Und aus Sicht des rbb gibt's Grund zum Feiern: Fritz, das junge Programm, hat mit einer besonderen Aktion die Jury überzeugt. "Fritz Abbechern - Kampf den Pappbechern" hieß sie. Und nun können wir offiziell sagen: Das war die beste Programmaktion im deutschen Radio 2018. Alexander Schmidt-Hirschfelder spricht über die Preisverleihung mit Momo Faltlhauser, Wortchefin von Fritz, die für diese erfolgreiche Aktion mitverantwortlich war.



Fritz hat daraus eine Aktion gemacht, die nicht erzieherisch oder mit dem Zeigefinger, sondern spielerisch sein sollte. "Dazu wurde ein Zähler in die fritz-App eingebaut, und immer wenn man einen Becher eingespart hatte, konnte man diesen Button drücken. So wollten wir im Oktober mit den Hörern eine Million Becher sparen. Das war ein sehr, sehr großes Ziel." Das wurde auch erreicht - mit fünf Tagen Überhang, aber es wurde erreicht. "Bei einer Million hörte der Zähler auf zu zählen, aber wir hätten noch weitermachen können."

"Es ging darum, den Finger in die Wunde zu legen, was wir da tagtäglich für Müll produzieren - in Berlin sind es ungefähr 420.000 pro Tag, die einfach weggeworfen werden, mit einer Lebezeit von 15 Minuten."

Insgesamt war der rbb für drei Produktionen nominiert. Neben Fritz war das Kulturradio in den Kategorien "Beste Comedy" mit der Sendung "Papa, Kevin hat gesagt..." und "Beste Reportage" mit "Papa war am Breitscheidplatz" für den Preis vorgeschlagen.



Der Deutsche Radiopreis ist die wichtigste Auszeichnung für Radiomacher in Deutschland. Insgesamt waren in diesem Jahr über 30 Produktionen in elf Kategorien nominiert.