- Marathonwette - Das Team steht

Am Sonntag in einer Woche startet Inforadio wieder mit der fast schon traditionellen Marathonwette: 42 Läuferinnen und Läufer gehen an den Start und versuchen, über die Distanz von jeweils einem Kilometer schneller zu sein als der Gesamtsieger. Beim dritten Anlauf hatte die Wette im letzten Jahr erstmals geklappt: "unsere" LäuferInnen waren tatsächlich 29 Sekunden schneller als der Gewinner Eliiud Kipchoge. In diesem Jahr wollen wir den Weltrekord von Denis Kimetto aus dem Jahr 2014 knacken! Vor welchen Herausforderungen die LäuferInnen stehen, bespricht Oliver Rehlinger mit André Höhne, Bundestrainer Langstreckenlauf im DLV und Pate der Marathon-Wette.