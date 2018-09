Fritz Bild: Fritz

Fr 07.09.2018

- Lollapalooza: "Das Olympiastadion ist unser perfektes Zuhause"

Auch in diesem Jahr findet das Lollapalooza-Festival in Berlin statt, und zwar im Olympiapark und im Olympiastadion. Es ist die vierte Ausgabe des Lollapalooza-Festivals in Deutschland. Das Festival hat in den vergangenen Jahren am Flughafen Tempelhof, im Treptower Park und auf der Rennbahn Hoppegarten stattgefunden. Ist der Olympiapark nun endlich der geeignete Standort? "Ja, ich freue mich sehr darauf", schwärmt Festival-Direktorin Fruzsina Szép. Das Olympiagelände sei "wundervoll und geübt in Großevents".