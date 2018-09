- Wege aus der Wohnungsmisere

Eine Woche lang haben wir uns im Inforadio mit dem Thema Wohnungsleerstand und Schrottimmobilien beschäftigt. Zum Abschluss ziehen wir Bilanz mit der zuständigen Senatorin Lompscher (LINKE). Welche Vorschläge, die in dieser Woche von Mietern, Fachleuten und anderen Politikern gemacht wurden, würde sie unterstützen?



Der Fraktionschef im Berliner Abgeordnetenhaus, Saleh, hatte vorgeschlagen, die Milieuschutzgebiete in der Stadt auszuweiten. Im Inforadio sagte er, auch die ganze Stadt könne zeitweilig zu einem Schutzgebiet werden. Das Land hätte so ein Vorkaufsrecht und könnte damit die Mieten besser steuern. Bundesjustizministerin Barley will außerdem die Modernisierungskosten deckeln, die Mietpreisbremse verschärfen und Luxussanierungen begrenzen. Außerdem sollen Vermieter verpflichtet werden, die Vormiete bekannt zu geben.

Um den Wohnungsbau in Berlin schneller voranbringen, hat die Landesregierung am Dienstag ein von Stadtentwicklungssenatorin Lompscher vorgelegtes Beschleunigungsprogramm beschlossen.



Es sieht unter anderem mehr Personal in den Behörden vor und eine bessere Abstimmung zwischen den Verwaltungen. Lompscher betonte, das Programm sei ein wichtiger Beitrag zur Verwaltungsmodernisierung.



In dem Programm geht es auch um erleichterten Dachgeschossausbau und um Baugrundstücke für Genossenschaften. Auch DDR-Plattenbauten sollen systematisch aufgestockt werden.



Schon in der vergangenen Woche war das Programm öffentlich geworden und hatte zu Diskussionen geführt. Insbesondere die mitregierenden Grünen störten sich an vereinfachten Regeln, die das Fällen von Bäumen bei Bauprojekten ermöglichen.