- Elsenbrücke - Abriss Ja oder Nein?

Eine Hiobsbotschaft gab es am Donnerstagmittag für alle Verkehrsteilnehmer, die häufig im Osten Berlins unterwegs sind: Die Elsenbrücke, eine wichtige Verkehrsverbindung zwisen Treptow und Friedrichshain, muss - möglicherweise - abgerissen werden. Vergangene Woche waren Risse an der Brücke über die Spree festgestellt worden. Zeitweise war sie in Richtung Ostkreuz gesperrt. Derzeit ist sie in beide Richtungen zweispurig befahrbar. Doch muss sie wirklich abgerissen werden? Darüber sprach Dietmar Ringel mit Jan Menzel, RBB-Redakteur für Berliner Landespolitik.





Ein ziemliches Verwirrspiel war das, was da heute gegenüber der Presse veranstaltet wurde: Im Verkehrsausschuss erklärte Senatorin Günther, der östliche Teil der Elsenbrücke könne nicht repariert werden. Zwar hätten sich die Risse in den letzten Tagen nicht verstärkt. Trotzdem sei "nicht davon auszugehen, dass die Brücke wieder instand gesetzt werden kann, sondern dass gravierende Schäden da sind und dass sie ersetzt werden muss."

Keine zwei Stunden später verschieckte die Verkehrsverwaltung eine Pressemitteilung, wonach ein Abriss noch nicht feststehe: "Senatorin Regine Günther hat heute im Ausschuss für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz erläutert, dass der Schaden an der Elsenbrücke geprüft wird. Die Notwendigkeit einer Interimsbrücke für den östlichen Brückenteil sei nicht auszuschließen. Derzeit liefen noch Untersuchungen, ob eine Instandsetzung nicht doch noch möglich ist. Eine endgültige Entscheidung stehe noch aus."

Auf Nachfragen verwirrter Journalisten hieß es dann aus der Verkehrsverwaltung: Man könne in der Tat davon ausgehen, dass ein Teilabriss wohl bevorsteht, dass man aber abwarten müsse, was die Experten zusammentragen. Erst vor zehn Jahren wurde die Brücke für viel Geld frisch saniert - wie ist es möglich, dass sie nun schon - möglicherweise - abrissreif ist? Weil, so Jan Menzel, zwar Fahrbahnen und Geländer saniert wurden, aber nicht die tragenden Betonteile. Und das sind genau die Teile, die jetzt marode sind. Die Elsenbrücke wurde vor etwa 50 Jahren gebaut - "und man muss einfach sagen: die Lebenserwartung solcher Spannbetonbrücken ist einfach begrenzt".



Wie geht es nun weiter?