Do 06.09.2018 | 12:05 | Interviews

- Migrations-Zitat: Seehofer unter Druck

Die "Mutter aller Probleme" sei die Migration. Das ist starker Tobak. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) soll das bei der Tagung der CSU-Landesgruppen in Neuhardenberg gesagt haben. Die Reaktionen sind entsprechend. Julia Barth (ARD-Hauptstadtstudio) verfolgt die Klausur in Neuhardenberg und berichtete im Gespräch mit Leon Stebe: Nach allem was wir wissen habe Seehofer den Satz genau so gesagt - "einmal hinter verschlossenen Türen vor den Abgeordneten, und einmal öffentlich im Interview mit der Rheinischen Post."



Angesprochen auf die schlechten Umfragewerte der Union hatte der Bundesinnenminister der "Rheinischen Post" am Donnerstag gesagt: "Wir haben erstmals eine Partei rechts der Union, die sich mittelfristig etablieren könnte, ein gespaltenes Land und einen mangelnden Rückhalt der Volksparteien in der Gesellschaft."



Dies habe zwar "nicht nur" mit der Migrationspolitik zu tun, sagte Seehofer. "Aber die Migrationsfrage ist die Mutter aller politischen Probleme in diesem Land. Das sage ich seit drei Jahren."



Wichtig sei Seehofer, dass die Äußerung nicht im Zusammenhang mit den jüngsten Vorfällen in Chemnitz zu verstehen sei. Ausschlaggebend mit Blick auf die Landtagswahl in Bayern sei eher, dass die Union - auch die CSU - an Zustimmung verliere. "Er merkt, dass viele Menschen auch die sozialen Probleme davon abhängig machen, dass sie sagen: in der Migrationsfrage gibt es noch keine Lösung."