imago/Paul Sander Bild: imago/Paul Sander

Do 06.09.2018 | 12:25 | Interviews

- Chemnitz: Gab es "Hetzjagden" oder nicht?

Bei den rechten Demos in Chemnitz kam es zu Jagdszenen und Angriffen auf ausländisch aussehende Menschen, Gegendemonstranten und Journalisten - so stellen es die Betroffenen selber da. Sachsen Ministerpräsident Kretschmer (CDU) leugnet diese Vorfälle jedoch. Was stimmt denn nun? Das fragen wir MDR-Reporter Sebastian Hesse, der genau zu rekonstruieren versucht hat.



"Es gab keinen Mob, es gab keine Hetzjagd und es gab keine Pogrome in Chemnitz" - stimmt das? Wenn man sich die Quellen besieht - Zeugenaussagen, Videos - welche Straftaten sind in welchem Ausmaß dokumentiert? "Das auf was die Bundeskanzlerin anspielt, sind Handyaufnahmen, wo man sieht, wie Menschen von anderen durch die Stadt gejagt werden, wie sie beleidigt und bedroht werden." Allerdings seien diese Bilder von hinten gefilmt und von schlechter Aufnahmequalität, Gesichter seien deshalb auch nicht zu erkennen. Bilder von Überwachungskameras hätten allerdings dazu geführt, dass sechs Verdächtige identifiziert werden konnten - "sie hatten den Hitlergruß in der Öffentlichkeit zur Schau gestellt." Zwei weitere sollen Polizisten bedroht haben; gegen alle wird deshalb ermittelt.