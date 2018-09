- Castellucci (SPD): "Seehofers Äußerungen sind fahrlässig"

Rund 65% aller Asylsuchenden, die nach Deutschland kommen, können sich nicht ausweisen. Für das Bundesamt für Migration stellt das ein erhebliches Problem dar. Der SPD-Politiker Lars Castellucci will bei der Lösung deutlich früher als erst an der deutschen Grenze ansetzen und kritisiert CSU-Innenminister Seehofer für dessen Äußerungen zu Migration als "Mutter aller Probleme".



Professor Lars Castellucci von der SPD ist Mitglied im Bundestags-Innenausschuss und unter anderem Sprecher seiner Fraktion für Migration und Integration. Er sieht darin ein schwerwiegendes Problem: "Wir wollen wissen, wer in unserem Land ist. Wir haben ein Recht darauf, das zu wissen und da müssen wir auch auf Mitwirkungspflichten bestehen." Es sei schon auf vielen Ebenen nachgesteuert worden, so könnten Handys ausgelesen werden und mit Hilfe von Dialekterkennung könnten Menschen Regionen zugeordnet werden. Jetzt müsse noch eine Regelung für die Menschen gefunden werden, die bereits im Lande seien.

Die jüngste Äußerung von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) kritisiert Castellucci scharf. Dieser hatte nach Medienberichten Verständnis für Demonstranten in Sachsen gezeigt. Seehofer sagte demnach bei einer CSU-Klausurtagung in Neuhardenberg, er verstehe, wenn sich Leute empörten. Das mache sie noch lange nicht zu Nazis. An erster Stelle stehe ein brutales Verbrechen, das in einigen Debatten jetzt gar keine Rolle mehr spiele, wird der CSU-Politiker zitiert. Seehofer soll zudem die Migration als "Mutter aller Probleme" bezeichnet haben.

Castellucci nennt die Äußerungen Seehofers fahrlässig: "Das sind Aussagen, damit würde er Millionen Menschen auch in Bayern verurteilen, wenn er das zu Ende denken würde. Der Innenminister ist auch für Integration zuständig. Wir müssen Politik für alle Menschen machen in diesem Land. Wer sich hier anständig verhält und wer hier beiträgt, der soll hier auch nicht diffamiert werden und mit Leuten, die schwere Verbrechen begehen, in einen Topf geworfen werden."

Das wahre Problem sieht er eher in der im Land herrschenden Ungleichheit: "Ich glaube, dass viele Menschen jetzt auf die Ausländer gucken, weil neue Konkurrenz entsteht, weil Menschen zu uns kommen, die auch Arbeitsplätze brauchen, die auch Wohnungen brauchen. Und das funktioniert nur, wenn die Menschen das gefühl haben, es geht gerecht zu und sie haben auch etwas von dem, was sie hier beitragen. Und diese gerechtigkeitsfrage, das ist die zentrale Frage dafür und nicht die Frage von Migration. Die können wir nicht abstellen, die können wir nur besser ordnen und steuern."