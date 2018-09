imago/ZUMA Press Bild: imago/ZUMA Press

Do 06.09.2018

- Lage in Idlib ist "besorgniserregend"

Man braucht schon starke Nerven, um mit anzusehen, wie neues Leid in Syrien entsteht. Oder man muss bewusst wegsehen. Wir tun das nicht. Am Freitag wird sich wohl entscheiden, ob die syrische Armee mit Hilfe Irans und Russlands die letzte Rebellenhochburg Idlib angreift. In dem Gebiet im Nordwesten Syriens leben drei Millionen Zivilisten. Astrid Nissen ist Leiterin des Büros des Deutsches Roten Kreuzes im Libanon, kennt das Bürgerkriegsland und berichtet im Gespräch mit Alexander Schmidt-Hirschfelder, wie die Situation in Idlib zurzeit ist.





Die Mitteilungen der Kollegen vom syrischen Halbmond, der Partnerorganisation des DRK, seien in der Tat Besorgnis erregend, so Nissen: "Schon jetzt gibt es eine große Anzahl von Menschen in der Region, die unter sehr prekären Umständen dort leben. Über 500.000 Menschen sind seit Ende des letzten Jahres in die Region gezogen als intern Vertriebene. Eine Intensivierung der Kampfhandlungen vor Ort hätte katastrophale Auswirkungen für diese Menschen."