Mi 05.09.2018

- Wie realistisch sind Salehs Vorschläge zu Mietpolitik?

Bezahlbare Wohnungen sind ein ganz großes Thema - bundesweit, vor allem aber in den großen Städten, darunter in Berlin. Nun hat die Bundesregierung am Mittwoch neue Rechte für Mieter und strengere Regeln für Vermieter auf den Weg gebracht. Im Inforadio hat Berlins SPD-Fraktionschef Saleh Forderungen aufgestellt, die noch weit darüber hinausgehen. Was bedeutet das für die Mieter in Berlin? Darüber hat Dietmar Ringel mit Torsten Gabriel (RBB-Redakteur Landespolitik Berlin).



Saleh schlug vor, die Milieuschutzgebiete in der Stadt auszuweiten. Im Inforadio sagte er, auch die ganze Stadt könne zeitweilig zu einem Schutzgebiet werden. Das Land hätte so ein Vorkaufsrecht und könnte damit die Mieten besser steuern. Dazu Thorsten Gabriel: "Saleh sagt, er wolle das jetzt rechtlich prüfen lassen - aber der Senat hat das bereits geprüft, und es gibt gleich mehrere Hürden bei der Sache. Zudem ist das originär eine Angelegenheit der Bezirke, und das Land muss schon ziemlich gut begründen, warum es den Bezirken die Kompetenz dazu entziehen will." Auf der anderen Seite gebe es in der Stadt Gebiete, bei denen sich nur schwer herleiten lasse, dass man dort einen Milieuschutz herstellen muss - etwa Einfamilienhaus-Siedlungen oder Großsiedlungen am Stadtrand. Heißt: "Eine ganze Stadt unter Milieuschutz zu stellen, das ist vielleicht nett gedacht, aber de facto dürfte das so nicht kommen."