Mi 05.09.2018 | 12:25 | Interviews

- Weber will EU-Kommissionspräsident werden

Die EU-Kommission sagt selbst von sich, sie sei die Hüterin der Europäischen Verträge. Sie ist neben dem Rat der EU-Staaten, also der Vertretung der Mitgliedsländer, und neben dem Europaparlament – ganz sicher die mächtigste Institution. In Brüssel. Und jetzt ist es offiziell: Manfred Weber von der CSU will Präsident der EU-Kommission werden. Er hat am Mittwoch seine Kandidatur angekündigt. Andreas Meyer-Feist, ARD-Korrespondent in Brüssel, sagt über Weber: "Er hat es immerhin geschafft, mit seiner moderaten Art die unterschiedlichen Kräfte in der EVP-Fraktion zusammen zu halten."



Weber will damit Nachfolger von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker werden. Er wolle dafür als "Spitzenkandidat" der Europäischen Volkspartei (EVP) bei der Europawahl im kommenden Jahr antreten, erklärte Weber am Mittwoch in Brüssel. Der 46-Jährige kündigte seine Bewerbung in einer Fraktionssitzung der EVP in Brüssel an, deren Vorsitzender er seit 2014 ist.



"Europa ist am Wendepunkt", schrieb Weber im Kurzbotschaftendienst Twitter. Die Europawahl 2019 entscheide über die Zukunft der EU. Es gehe "um die Selbstbehauptung Europas und die Verteidigung unserer Werte, weil wir von außen und innen angegriffen werden", erklärte der stellvertretende CSU-Chef. "Es geht um das Überleben unseres europäischen Lebensstils."

Seehofer begrüßt Kandidatur

CSU-Chef Horst Seehofer begrüßte die Ambitionen seines Parteifreunds: "Die Kandidatur Manfred Webers ist für uns eine große Chance, europäische Politik noch stärker prägen zu können", erklärte Seehofer am Mittwoch nach einer Telefonkonferenz des CSU-Präsidiums. Weber unterstreiche damit den Anspruch der CSU als bayerische Partei mit bundesweitem Anspruch und europäischer Verantwortung.

Webers Konkurrenten sind Barnier und Stubb