Mi 05.09.2018 | 07:25 | Interviews

- Wohnungsnot: Saleh fordert Milieuschutz für ganz Berlin

Die Wohnungsnot ist eines der drängendsten Probleme in Berlin und wurde lange vernachlässigt. Am Dienstag hat Bausenatorin Lompscher (LINKE) einen Aktionsplan vorgestellt, mit dem sie ihn voranbringen will. SPD-Fraktionschef Raed Saleh möchte noch weitergehen und der Landesregierung das Recht einräumen lassen, selbst Milieuschutzgebiete auszurufen - und das womöglich für ganz Berlin.



