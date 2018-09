- "Aufstehen": Die von Oben verordnete Bewegung

Die Linken-Fraktionsvorsitzende Sahra Wagenknecht hat am Dienstag ihre Sammelbewegung "Aufstehen" vorgestellt. Damit möchte sie Wähler der politischen Linken erreichen, die den etablierten Parteien den Rücken zugekehrt haben. Der Historiker Prof. Paul Nolte sieht zwar auch die Notwendigkeit, Menschen wieder stärker für Demokratie zu begeistern, zweifelt aber an der Idee einer "Bewegung von Oben".



Startsignal für die Sammlungsbewegung "Aufstehen": Linken-Fraktionschefin Sahra Wagenknecht präsentierte am Dienstag in Berlin ihre seit längerem angekündigte Initiative - gemeinsam mit der SPD-Linken Simone Lange und Ex-Grünen-Chef Ludger Volmer. Im Gründungsaufruf heißt es, die Zerstörung des sozialen Zusammenhalts schaffe "einen Nährboden für Hass und Intoleranz." Die Bewegung hat bereits über 100.000 Unterstützer. Wagenknecht sagte, in Deutschland würden das Klima rauer und die soziale Spaltung tiefer: "Was wir in Deutschland erleben, ist eine handfeste Krise der Demokratie." Die Ereignisse in Chemnitz zeigten, "dass wir dringend einen neuen Aufbruch brauchen". Die Bewegung "Aufstehen" versteht sich nicht als neue Partei, sondern als Bündnis, das neue Mehrheiten in Deutschland erreichen will. "Ich möchte nicht auf Dauer Oppositionspolitik machen", sagte Wagenknecht. Sie äußerte die Hoffnung, dass sich trotz der parteiinternen Kritik an ihrer Initiative auch Anhänger der Linken anschließen werden. Es habe sich in der Partei "ein Umdenken vollzogen". Viele sähen inzwischen, dass die Initiative die Anliegen der Partei unterstütze.

Solche Bewegungen hatten zuletzt in Europa großen Erfolg. Das, so der Historiker Prof. Paul Nolte, könnte durchaus auch ein Signal für Deutschland sein: "Dass sich etwas verändert, wissen wir auch. Unser Parteiensystem erodiert und die Menschen treten nicht mehr so gerne in eine Partei ein, gehen auf Parteiversammlungen und machen auf diese Weise Politik. Wir müssen irgendwie neue Formen finden, Menschen für die Demokratie zu engagieren."



Dass "Aufstehen" den gleichen Erfolg hat wie beispielsweise "La République en Marche" in Frankreich, bezweifelt Nolte jedoch: "Solche Bewegungen sind häufig stärker von unten entstanden und ich sehe noch nicht, dass man so eine Bewegung, so wie Sahra Wagenknecht das vorhat, von oben auf der Bundespressekonferenz und in den Medien verkünden kann. Eine Bewegung, das entsteht hier und dort und dann schließt es sich auf einmal zusammen."



Die Diskussion um den Begriff Bewegung, den viele mit den Nationalsozialisten in Verbindung bringen, findet er übertrieben: "Bewegung hat auch viele positive Assoziationen, auch in der deutschen Geschichte. […] Also man sollte das Wort hier nicht so auf die Goldwaage legen."