- "Die Situation ist kritisch"

Vorgesehen sind Prämienzahlungen für langjährige Dienste in der Freiwilligen Feuerwehr beziehungsweise in einer im Katastrophenschutz mitwirkenden Hilfsorganisation für zehn, zwanzig, dreißig, vierzig und fünfzig Jahre aktiver ehrenamtlicher Tätigkeit. Hier sind für den Bereich der Feuerwehr die Staffelungen von 500, 750, 1.000, 1.250 und 1.500 Euro und für den Bereich der Hilfsorganisationen von 250, 375, 500, 625 und 750 Euro vorgesehen. Die Zahlungen werden vollständig aus Landesmitteln geleistet.



Die Altersgrenze für die Mitgliedschaft in der Einsatzabteilung soll von 65 Jahre auf 67 Jahre angehoben werden, um die Leistungsfähigkeit dieser Einheiten zumindest kurzfristig zu stabilisieren.



Neu eingeführt werden soll das Berufsbild "Kommunalbediensteter mit Feuerwehraufgaben“ sowie das Angebot entsprechender Lehrgänge an der Landesfeuerwehrschule. Damit sollen besondere feuerwehrtechnische Qualifikationen erworben werden, die oberhalb des Ehrenamtes und unterhalb einer hauptamtlichen Einsatzkraft angesiedelt sind.



Das bewährte System der Stützpunktfeuerwehren soll unter Berücksichtigung kreislicher Aufgaben sachgerecht weiterentwickelt werden.



Die Lehrgangskapazitäten an der Landesfeuerwehrschule werden erweitert. In diesem Zusammenhang wird auch die Einrichtung eines zweiten Schulstandortes geprüft.



Zudem soll die Jugendarbeit noch intensiver gefördert werden, um mehr Jugendliche und Heranwachsende als bisher zu bewegen, von der Jugendfeuerwehr in die Einsatzabteilungen überzuwechseln.