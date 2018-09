- Wohnungsbaugesellschaft begrüßt Lompschers Pläne

Der Verband der Kommunalen Wohnungsbaugesellschaften hat den Aktionsplan von Berlins Bausenatorin Lompscher begrüßt. Verbandssprecher Eberhart sagte im Inforadio, jetzt müssten die Pläne aber auch zügig umgesetzt werden. Auch die Rücknahme der Baumschutz-Richtlinie komme dem Ausbau von Dachgeschossen zu Gute. Lompscher hatte zuvor ihren Aktionsplan vorgestellt, mit dem sie den Bau neuer Wohnungen in Berlin beschleunigen will.





Berlins Stadtentwicklungssenatorin Lompscher will den Wohnungsbau in der Stadt schneller voranbringen. Die Linken-Politikerin legte dem Senat dazu am Dienstag einen Aktionsplan vor, der von der Landesregierung gebilligt wurde.



Der Plan sieht unter anderem vor, Behördenabläufe zu straffen und mehr Personal einzusetzen. Es geht aber auch darum, den Ausbau von Dachgeschossen zu erleichtern und Genossenschaften zu mehr Baugrundstücken zu verhelfen. Bereits in der vergangenen Woche war das Programm öffentlich geworden.