- Hofreiter: "Für Machtkämpfe stehe ich nicht zur Verfügung"

"Gemeinsam für ein gerechtes und friedliches Land" - so ist der Gründungsaufruf der Sammlungsbewegung "#Aufstehen" überschrieben, den die Fraktionschefin der Linken, Wagenknecht, am Dienstag der Öffentlichkeit vorgestellt hat. Als Ziele sind darin unter anderem formuliert eine neue Friedenspolitik, ein starker Sozialstaat mit sicheren Jobs und ein geeintes Europa souveräner Demokratien. Grünen-Fraktionschef Hofreiter distanzierte sich von der Bewegung: Für innerparteiliche Machtkämpfe bei den Linken stehe er nicht zur Verfügung, sagte er im Inforadio.



Die neue linke Sammlungsbewegung "Aufstehen" will eine neue linke Regierung in Deutschland erreichen. "Das ist unser Anliegen", sagte Linksfraktionschefin Sahra Wagenknecht als Initiatorin zum Start am Dienstag in Berlin.



Seit Anfang August hätten sich über 100.000 Unterstützer online bei der Bewegung angemeldet. Damit seien die Erwartungen übertroffen worden, sagte Wagenknecht. Auf der Internetseite von "Aufstehen" muss man dazu auf "Werde Teil der Bewegung" klicken. Kritiker bezweifelten, dass alle, die das getan haben, das Projekt unterstützen wollen.