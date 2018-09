Bild: ZB

Di 04.09.2018

- Linke gegen neue Windkraftanlagen

Die Linke in Brandenburg will die Genehmigung neuer Windkraftanlagen im Land vorübergehend aussetzen. Für maximal zwei Jahre solle es ein Moratorium geben, sagte Fraktionschef Ralf Christoffers am Dienstag in Potsdam. Hintergrund sei, dass der Ausbau der Netze bundesweit mehrere Jahre im Rückstand sei. Über den Stand der Dinge spricht Dietmar Ringel mit Torsten Sydow, RBB-Redakteur für Landespolitik Brandenburg.