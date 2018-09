imago/epd Bild: imago/epd

Di 04.09.2018 | 09:05 | Interviews

- "Wir haben gezeigt: Chemnitz ist anders"

Mehr als 65.000 Menschen haben am Montagabend in Chemnitz beim Rock-Konzert gegen Rechts demonstriert. Alles, was Anstand hat, müsse sich gegen den rechten Mob stellen, rief Campino, der Lead-Sänger der "Toten Hosen", in die Menge. Und dieser Appell fiel ganz offensichtlich auf fruchtbaren Boden. Mit dabei war auch der Chemnitzer Ordnungsbürgermeister Miko Runkel: "Das Konzert war grandios, ich habe noch sie so viele Menschen auf diesem Platz gesehen. Viele wollten aufstehen gegen diesen braunen Mob und zeigen: Chemnitz ist anders."