Di 04.09.2018 | 07:05 | Interviews

- Verfassungsschutz Sachsen sieht noch keinen Handlungsbedarf

Die rechte Szene, unterstützt von der AfD, hat zuletzt in Chemnitz massiv Präsenz gezeigt. Deswegen fordern immer mehr, dass die AfD vom Verfassungsschutz beobachtet wird. In Sachsen selbst sieht der dortige Präsident des Landesamtes für Verfassungsschutz, Gordian Meyer-Plath, noch keinen Handlungsbedarf: "Bisher liegen in Sachsen nicht genügend Anhaltspunkte dafür vor", sagt er im Inforadio.

Das gelte auch für die sächsische AfD-Nachwuchsorganisation Junge Alternative, die in Niedersachsen und Bremen vom Verfassungsschutz beobachtet werden soll. "Dort liegen offenbar lokale Erkenntnisse vor, die es in Sachsen aber nicht gibt", so Meyer-Plath. Es gebe noch keine Anhaltspunkte für tatsächliche Bestrebungen der AfD in Sachsen, die gegen die Grundpfeiler der Verfassung gerichtet seien. In Chemnitz hätten Rechtsextremisten unter Beweis gestellt, wie schnell sie mobilisierungsfähig seien. "Sachsen ist dennoch ein sicheres Land", betont der Präsident des Landesverfassungsschutzes. Und: die sächsische Staatsregierung nehme die Warnungen seines Landesamtes "auf jeden Fall" ernst, betont Meyer-Plath.



