Di 04.09.2018 | 07:25 | Interviews

- Dreßler: "Aufstehen kann jeder Sozialdemokrat unterschreiben"

Sahra Wagenknecht will am Dienstag ihre Bewegung "Aufstehen" offiziell vorstellen. Partei-übergreifend will sie Kräfte bündeln und so für mehr soziale Gerechtigkeit sorgen. Der langjährige SPD-Sozialpolitiker Rudolf Dreßler hat seine Partei aufgefordert, sich für das neue Projekt zu öffnen: "Meine Partei muss endlich begreifen, dass die Machtperspektive für sie der Schlüssel ist, um überhaupt wieder mehrheitsfähig sein zu können mit anderen Parteien in einer Koalition – und nicht als Anhängsel einer Großen Koalition auf mittlerweile bis zu 16 Prozent herabzustürzen."

"Jeder Sozialdemokrat kann diese Plattform unterschreiben", meint Dreßler. Fakt sei: Die SPD könne in dieser Großen Koalition keine sozialdemokratische Zukunftspolitik gestalten. Zudem gelte es, den "kapitalen Fehler" der SPD zu korrigieren, die mit ihrem Ja zur Großen Koalition die AfD zur größten Oppositionspartei gemacht habe. Inhaltliches Ziel von "Aufstehen" sei eine linke Mehrheit im Bundestag: "Wir müssen uns gegen die Ökonomisierung aller Lebensbereiche wehren. Dass 12,5 Millionen Menschen von Armut bedroht sind, müssen wir zum Topthema machen. Dass 1,5 Millionen Menschen an Tafeln schlangestehen, ist ein Skandal. Die schleichende Zerstörung des Sozialstaats muss endlich beendet und ins Gegenteil verkehrt werden", fordert das SPD-Urgestein.



SPD-Spitze strikt gegen "Aufstehen"