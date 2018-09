ZB Bild: ZB

Mo 03.09.2018 | 15:45 | Interviews

- Wilke: "Ich lasse mir die Erfolge nicht kaputt machen"

In Chemnitz ist ein junger Mann erstochen worden - tatverdächtig sind ein Iraker und ein Syrer. Der Vorfall hat tagelange Proteste in der Stadt ausgelöst, die nach wie vor andauern. In Frankfurt (Oder) gab es "nur" Verletzte, als eine Gruppe Männer, die aus Syrien stammen sollen, an einem Jugendclub Scheiben einschlugen und mit Messern, Eisenstangen und Steinen auf Gäste losgingen. Oberbürgermeister Wilke war zunächst bemüht, den Ball flach zu halten. Jetzt sagt er: Wir müssen handeln und Flüchtlinge, die kriminell geworden sind, ausweisen.

Der Linken-Poltiker sagte im Inforadio, es gehe darum, die erfolgreichen Integrationsbemühungen in der Stadt zu schützen. Er lasse sich die Erfolge bei der Integration nicht von einigen Wenigen kaputt machen: "Ich ziehe eine Grenze zwischen denen, die hier friedlich miteinander leben, und denen, die kriminell werden und Straftaten begehen. Das ist die einzige Grenze, die ich ziehe. Da sind mir Herkunft, Nationalität und Hautfarbe völlig egal." Wilke trat dem Vorwurf entgegen, damit Vorschub zu leisten für rechte Hetze: "Ich glaube das ist das Gegenteil: wenn wir diese Probleme lösen, dann sorgen wir dafür, dass der Nährboden für rechte Hetze genommen wird. Denn dann bleiben die, mit denen es gut funktioniert, die eine Bereicherung darstellen und mit denen wir friedlich zusammen leben. (...) Ich glaube, das ist die Antwort auf rechte Hetze."



Haupttäter sitzt in U-Haft

Der Vorfall, um den es geht: Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) hatte eine 10- bis 15-köpfige Gruppe vor gut einer Woche den Club mit Eisenstangen, Messern und Steinen angegriffen. Zuvor war ein Streit zwischen zwei syrischen Flüchtlingen (22/20) und einem Deutschen eskaliert.



Einer der beiden verdächtigen Haupttäter, der 20-Jährige, sitzt in Untersuchungshaft - allerdings wegen eines früheren Delikts, sagte der Sprecher der Staatsanwalt, Ulrich Scherding, am Montag. Auch gegen einen zweiten Tatverdächtigen werde ermittelt.

Ministerium bietet Hilfe bei Ausweisung an