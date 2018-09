- Die AfD - ein Fall für den Verfassungsschutz?

Chemnitz hat wieder ein unruhiges Wochenende hinter sich. Mehr als 10-tausend Menschen demonstrierten am Samstag in der Stadt - der größte Teil von ihnen Anhänger von AfD, Pegida und dem Bündnis "Pro Chemnitz", die sich zu einem Trauermarsch versammelt hatten für die - so hieß es wörtlich in einem Aufruf - für die "Toten und Opfer der illegalen Migrationspolitik", Zitat Ende. Der Extremismusexperte des RBB, Olaf Sundermeyer, sagte im Inforadio, es gebe "einfach zu viele Gruppierungen, die ein Interesse an dem Konflikt haben."