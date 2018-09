Bild: dpa/Ralf Hirschberger

Mo 03.09.2018

- Hass und Gewalt in Chemnitz: Wie konnte es soweit kommen?

Am Wochenende wurde in Chemnitz wieder demonstriert: Tausende Menschen protestierten gegen Fremdenhass, noch mehr aber gegen die Flüchtlingspolitik. Wie stark ist die Gesellschaft polarisiert in Sachsen? Was steckt dahinter? Wir sprechen mit dem Bundestagsabgeordneten Michael Leutert (Linke), der sich gegen gegen Rechtsextremismus engagiert und dessen Wahlkreis Chemnitz ist.



Am 26. August war ein 35-jähriger Deutscher bei einer Messerattacke in Chemnitz getötet worden, zwei weitere wurden verletzt. Als Tatverdächtige sitzen ein Iraker und ein Syrer in Untersuchungshaft. Am vergangenen Montagabend standen 6000 Demonstranten aus dem eher rechten Spektrum, darunter gewaltbereite Neonazis und Hooligans, etwa 1500 Gegendemonstranten gegenüber. Am Samstag zogen nun laut Polizei rund 8000 Rechte und 3000 Gegendemonstranten durch die Stadt. Die AfD und das ausländerfeindliche Bündnis Pegida veranstalteten einen gemeinsamen Marsch, dem sich auch Demonstranten der rechtspopulistischen Bürgerbewegung Pro Chemnitz anschlossen. Die Gewalt nimmt zu



Abseits der Demonstrationen wurde ein 20-jähriger Afghane von vier Vermummten geschlagen und leicht verletzt. Die Chemnitzer Polizei geht ferner der Anzeige eines MDR-Teams zu einem Vorfall in einer Privatwohnung am Rande der Demonstrationen nach. Der Sender sprach von einer "Attacke" und einem Angriff auf zwei erfahrene Reporter, wobei einer verletzt wurde.



