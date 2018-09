dpa/Boris Roessler Bild: dpa/Boris Roessler

- Chemnitz: "Zu viele haben ein Interesse am Konflikt"

Chemnitz hat wieder ein unruhiges Wochenende hinter sich. Mehr als 10-tausend Menschen demonstrierten am Samstag in der Stadt - der größte Teil von ihnen Anhänger von AfD, Pegida und dem Bündnis "Pro Chemnitz", die sich zu einem Trauermarsch versammelt hatten für die - so hieß es wörtlich in einem Aufruf - für die "Toten und Opfer der illegalen Migrationspolitik", Zitat Ende. Der Extremismusexperte des RBB, Olaf Sundermeyer, sagte im Inforadio, es gebe "einfach zu viele Gruppierungen, die ein Interesse an dem Konflikt haben."

So sei die AfD in ein Netzwerk eingebunden, als parlamentarischer Arm einer Bewegung, zu der sich auch die Hooligans zählen und zu der auch Pegida und die Kleinstpartei "Pro Chemnitz" gehören. "Diese Leute wollen den Konflikt". Am gestrigen Sonntag seien aber auch erstmals Teile der bürgerlichen Mitte aus Chemnitz auf die Straße gegangen. "Vorher waren es nur Gruppierungen, jetzt reisen Leute aus allen Teilen der Republik an, auch aus der Bundespolitik, die sich dort zeigen und die auch ein Interesse haben. Es gibt militante Linksautonome aus Leipzig, die da anreisen und den Konflikt mit den Rechten suchen. Und das ist der Grund, warum die Stadt bislang nicht zur Ruhe kommt."