- Sind Tempo-30-Zonen sinnvoll?

Die nächste Phase im Kampf für saubere Luft steht an: In Berlin wird ab Montag auch auf dem Tempelhofer Damm und der Hauptstraße in Schöneberg testweise Tempo 30 eingeführt. Mit gedrosselter Geschwindigkeit und intelligenten Ampeln will man erreichen, dass die Schadstoffbelastung sinkt. Bringt alles nicht viel, meint Prof. Matthias Klingner vom Fraunhofer-Institut für Verkehrs- und Infrastruktursysteme in Dresden. Im Interview erklärt er, warum er so skeptisch ist.