- Pfarrer: "Die Leute haben das Gefühl, abgehängt zu sein"

Chemnitz bereitet sich auf einen weiteren Demonstrationstag vor. AfD und Pegida veranstalten einen Schweigemarsch für den vor einer Woche erstochenen Deutsch-Kubaner, auch das rechtspopulistische Bündnis Pro Chemnitz organisiert eine Kundgebung - gleichzeitig hat ein breites Bündnis zu einer Gegendemonstration aufgerufen. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot im Einsatz. Der Chemnitzer Pfarrer Stephan Brenner erklärt sich die aufgeheizte Stimmung unter anderem mit der "großen Einkommensschere", die grundsätzlich in Deutschland vorhanden sei.



Mit Blick auf die Medien erklärte Brenner, er habe den Eindruck, es sei "ein Bild gesendet worden, das Chemnitz in einem schlechten Licht in der Welt zeigt." Dieses Bild werde Chemnitz auf keinen Fall 100%ig gerecht, so Brenner. "Aber die Ereignisse der letzten Tage sind natürlich so, dass sie ein solches Bild darstellen."