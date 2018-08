- Giffey: Chemnitz und Sachsen "mehr als brauner Mob"

Bundesfamilienministerin Franziska Giffey hat bei einem Besuch in Chemnitz zum Kampf gegen Rechtsextremismus aufgerufen - zugleich aber vor Pauschalurteilen gewarnt. "Wir stehen zusammen dafür, dass Chemnitz und Sachsen mehr sind als brauner Mob", sagte die SPD-Politikerin. Angela Ulrich aus dem Hauptstadtstudio sagte, Giffey habe sehr glaubwürdig gewirkt, als sie gefordert habe, die Unzufriedenheit der Menschen ernst zu nehmen.

Vor den am Samstag erwarteten Großdemonstrationen in Chemnitz haben Bundes- und Landespolitiker zum Kampf gegen Rechtsextremismus aufgerufen und zugleich vor Pauschalurteilen gewarnt. "Wir stehen zusammen dafür, dass Chemnitz und Sachsen mehr sind als brauner Mob", sagte Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) am Freitag bei einem Besuch in der Stadt. Auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) mahnte zur Differenzierung.

Giffey habe sich in Chemnitz mit Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig (SPD) und der Polizei getroffen, berichtete Angela Ulrich aus dem Hauptstadtstudio. Sie habe sehr glaubwürdig gewirkt, als sie sagte, man müsse die Unzufriedenheit der Menschen ernst nehmen und die Leistung der Ostdeutschen stärker würdigen - und nicht sagen, dort sei alles verloren.

Giffey legte Blumen am Tatort nieder

Giffey hatte als erstes Mitglied der Bundesregierung die Stadt nach den Ausschreitungen besucht. Sie legte Blumen an dem Ort nieder, an dem der 35-Jährige niedergestochen worden war. Die Politikerin bezeichnete dies als ein "zutiefst emotionales Erlebnis".