- Zeitenwende bei der Zeitumstellung?

Millionen Europäer haben sich in einer Online-Umfrage für die Abschaffung der Zeitumstellung ausgesprochen. Das kann die EU-Kommission nicht ignorieren, sagt ihr Präsident Juncker. Er sprach er sich dafür aus, die umstrittene Umstellung der Uhren zu beenden. EU-Korrespondent Andreas Meyer-Feist gibt jedoch zu bedenken, dass es bei diesem Thema unterschiedliche Interessen gibt - und die Debatte unter den Europäern erst beginnen dürfte.

Im März eine Stunde vor, im Oktober eine Stunde zurück - seit Jahrzehnten wird in der Europäischen Union zwei Mal im Jahr die Zeit umgestellt. Doch nun scheint das Ende dieser seit Jahren umstrittenen Regelung absehbar.

In einer EU-weiten Umfrage hat sich eine große Mehrheit der Teilnehmer für die Abschaffung der Zeitumstellung ausgesprochen. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker will dem folgen. "Das werden wir so beschließen." Es ergebe keinen Sinn, die Menschen erst zu fragen, was sie denken, und dann so zu tun, "als ob die nichts zu Protokoll gegeben hätten".

EU-Korrespondent Andreas Meyer-Feist sagte im Inforadio, Juncker habe eigentlich zu viel versprochen - denn es gebe zunächst nur einen Vorschlag der EU-Kommission - "und dann mahlen die Mühlen der Bürokratie" in Europa. Zudem gebe es durchaus unterschiedliche Interessen in Europa - im Osten, wo es früh dunkel wird, hoffe man auf die dauerhafte Sommerzeit. Und: Es gebe bereits einige "böse Kommentare", wonach man sich von den Deutschen nicht vorschreiben lassen wolle, wie man die Uhren zu stellen habe. Allein drei Millionen der 4,6 Millionen Antworten kamen aus Deutschland.