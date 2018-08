dpa Bild: dpa

Fr 31.08.2018 | 06:45 | Interviews

- Kretschmer ruft zu Vertrauen in den Rechtsstaat auf

Es war ein Tag der Konfrontation am Donnerstag in Chemnitz. Auf der einen Seite standen der Ministerpräsident und die Oberbürgermeisterin, die in den Dialog treten wollten mit der Chemnitzer Bürgerschaft. Gleichzeitig versammelten sich bis zu 1000 Menschen und folgtem dem Aufruf der rechtspopulistischen Bewegung "Pro Chemnitz", begleitet von einem massiven Aufgebot der Polizei. rbb-Reprter Olaf Sundermeyer hat sich das Geschehen in Chemnitz angeschaut und berichtet.