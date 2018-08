- FBB-Aufsichtsrat berät über Bauarbeiten

ZB Bild: ZB

Heute ist der 31. August und für diesen Tag gab es vor nicht allzu lange Zeit ein Versprechen des Flughafenchefs Engelbert Lütke Daldrup: Heute sollte der BER baulich fertiggestellt sein. Also kein Werkeln mehr, sondern nur noch Prüfen, Testen und Inbetriebnehmen. Doch am BER wird immer noch gebaut. und jetzt hat Berlins Finanzsenator Matthias Kollatz nach Medienberichten mit der Insolvenz des Milliardenprojekts gedroht. Heute tagt der Aufsichtsrat der Flughafengesellschaft in Tegel - Inforadio-Flughafenexperte Thomas Rautenberg wird die Sitzung verfolgen - mit ihm sprach Martin Krebbers.