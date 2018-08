- Chemnitz: "Die Rechten haben nicht das Sagen hier"

Nicht über Chemnitzer reden sondern MIT Chemnitzern reden. Das haben wir uns für heute morgen vorgenommen. Bevor sich nämlich der Eindruck verfestigt, ganz Chemnitz hätte etwas gegen Fremde und würde dem Mob, der am Montag randaliert hat, die Daumen drücken, müssen Sie Tina Kilian kennenlernen. Sie arbeitet beim Netzwerk für Kultur- und Jugendarbeit e.V. in Chemnitz und will Jugendlichen den Wert der Demokratie näherbringen. Im Inforadio schilderte sie, wie sie ihre Stadt derzeit erlebt.

Ist das noch "ihr" Chemnitz, was da jeden Abend in den Fernsehnachrichten zu sehen ist? Fakt sei: Es gebe definitiv ein Problem in Sachsen und demnach auch in Chemnitz. Die Stadt sei in den vergangenen Tagen "zum Symbol von Gewalt, Neonazismus und rechter Hetze gegen Andersdenkende" geworden.

Festzuhalten sei aber auch, dass es in Chemnitz eine breite und sehr aktive Zivilgesellschaft gebe - und das nicht nur in diesen Tagen, sondern auch in den letzten Jahren. "Für die Leute, die sich hier fortwährend engagieren, möchte ich die Fahne hochhalten." Es gebe mehr als die 1.500 Menschen, die am vergangenen Montag gegen 7.000 Rechte demonstriert hätten - nur müssten diese sich auch trauen und von der Politik bestärkt werden, "auf die Straße zu gehen und ihre Stimme gegen diese Leute zu erheben".