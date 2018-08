imago/Christian Ditsch Bild: imago/Christian Ditsch

Fr 31.08.2018 | 08:05 | Interviews

- Müller: "Jetzt ist wieder ein 'Wir' gefordert"

Die Vorfälle in Chemnitz geben Anlass zur Sorge. Gibt es einen Rechtsruck in Deutschland? Deutlich wird auf jeden Fall: Integration ist und bleibt schwer - auch drei Jahre nach Merkels berühmten Satz "Wir schaffen das!". Berlins Regierender Bürgermeister Müller hat die Vorfälle in Chemnitz scharf verurteilt. Die Vorgänge seien Anlass zu großer Sorge, sagte Müller im inforadio. Gleichzeitig verteidigte er die Flüchtlingspolitik der Kanzlerin.

Merkels Satz "Wir schaffen das" sei ein Appell an Humanität und Menschlichkeit gewesen, anderen zu helfen, erklärte Müller. Mit Blick auf die Vorfälle in Chemnitz sagte der SPD-Politiker: "Ich finde es sehr wohltuend, dass es gegen Übergriffe und Äußerungen - egal ob von Parteien oder von Einzelnen - immer wieder eine klare Antwort gibt. Und genau an der Stelle darf man auch nicht nachlassen. Wir hatten gestern in unserer Stadt, in Berlin, Tausende die gesagt haben: Wir halten jetzt gegen rechtes Gedankengut dagegen. Jetzt ist wieder ein 'Wir' gefordert - von der Kanzlerin bis zu jedem Einzelnen." Am Donnerstag hatte Sachsens Ministerpräsident Kretschmer in Chemnitz das Gespräch mit Bürgern gesucht. Dabei warb der CDU-Politiker auch um das Vertrauen in den Rechtsstaat.



Vor dem Veranstaltungsgebäude demonstrierten etwa 900 Menschen. Zu der Demonstration hatte das rechtspopulistische Bündnis "Pro Chemnitz" aufgerufen. Ausschreitungen gab es diesmal nicht.



Wichtige Etappen in der deutschen Flüchtlingspolitik

31. August 2015: "Wir schaffen das", sagt Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) über die Aufnahme von Flüchtlingen. Kurz darauf schließt sie nicht die Grenzen, als Schutzsuchende massenweise von Ungarn über Österreich nach Deutschland kommen. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) nennt das Vorgehen einen Fehler. 10. September: Bei ihrem Besuch in einer Berliner Einrichtung für Flüchtlinge lächelt die Kanzlerin für Selfies in die Handykameras. 9. Oktober: Seehofer droht mit einer Verfassungsklage, falls der Bund den Flüchtlingszuzug nicht eindämmen sollte. Nach einer Aussprache mit der CDU legt er das Vorhaben kurz darauf zu den Akten.

Audio rbb O-Ton-Collage - Ein viel zitierter Satz "Wir schaffen das!" - Politiker-Zitate zu Merkels Äußerung vom 31. August 2015