Fr 31.08.2018 | 12:25 | Interviews

- Wirklich total verpendelt? Ein Fazit

"Total verpendelt - wir müssen reden" hieß es in dieser Woche im Inforadio. In Interviews und Reportagen ging es um die Probleme der vielen Pendler in Berlin und Brandenburg. Unser Reporter Markus Streim traf viele Betroffene - er zog am Freitag Bilanz. Auf manchen Regionalbahnstrecken herrschten "Tokioter Verhältnisse", es gebe aber auch etliche positive Aspekte im Nahverkehr. Fest stehe: Die Pendlerzahlen werden in den kommenden Jahren wachsen - auf Schiene und Straße muss nachgebessert werden.