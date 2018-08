imago/xcitepress Bild: imago/xcitepress

Do 30.08.2018 | 17:05

- Massives Polizeiaufgebot bei "Sachsengespräch"

Der Termin für das "Sachsengespräch" in Chemnitz stand lange fest, ein Gesprächsformat, das Michael Kretschmer als Ministerpräsident etabliert hat. Am Donnerstag ist das Thema klar: Die tödliche Messerattacke und die Ausschreitungen danach. Die rechtspopulistische Gruppe "Pro Chemnitz" hat erneut zu einer Demonstration aufgerufen. rbb-Reporter Olaf Sundermeyer ist in Chemnitz und schildert seine Eindrücke. Er berichtete, dass die Lage am frühen Abend noch "sehr ruhig" war, die Stadt sei "entspannt". Vor Ort sei allerdings ein massives Polizeiaufgebot.

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer sucht nach den rechten Ausschreitungen in Chemnitz den direkten Austausch mit den Einwohnern. Am Abend trifft er Bürgerinnen und Bürger der Stadt. Mit dabei sind auch Sachsens Vize-Regierungschef Dulig und sechs weitere Minister sowie Oberbürgermeisterin Ludwig.



Das Treffen war bereits vor den jüngsten Ereignissen in der Stadt geplant, bei denen ein 35-Jähriger gewaltsam zu Tode kam. Im Anschluss kam es zu Demonstrationen mit Übergriffen auf Ausländer.



Für den Abend hat die rechtspopulistische Gruppierung "Pro Chemnitz" erneut zu einer Demonstration aufgerufen.