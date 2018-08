- Geleakter Haftbefehl: Sachsen-SPD fordert Konsequenzen

Chemnitz befindet sich im Südwesten von Sachsen. Die drittgrößte Stadt des Freistaates trug von 1953 bis 1990 den Namen Karl-Marx-Stadt. Nach einem Bürgerentscheid und einem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung wurde sie 1990 wieder in Chemnitz umbenannt. Weitere Zahlen und Fakten über Chemnitz:

GEHÄLTER: Das mittlere Einkommen lag 2017 bei 2633 Euro brutto. Das heißt, die Hälfte der gezahlten Gehälter lag darüber, die andere Hälfte darunter. In den beiden sächsischen Großstädten Dresden (2987 Euro) und Leipzig (2807 Euro) verdienten die Arbeitnehmer mehr, sachsenweit lag der Wert bei 2479 Euro, in Deutschland bei 3209 Euro.

ARBEITSLOSE: Die Arbeitslosenquote lag in Chemnitz im Juli 2018 bei 7,3 Prozent - der höchste Wert in Sachsen (5,9 Prozent). Deutschlandweit lag die Quote bei 5,1 Prozent.

AUSLÄNDER: Ende 2016 lebten gut 16 000 Ausländer in der sächsischen Stadt, das waren 6,6 Prozent der rund 246 000 Einwohner. Im Freistaat lag die Quote bei 4,2 Prozent, in Deutschland bei 11,2 Prozent. Der Anteil der Flüchtlinge lag in Chemnitz bei 2,7 Prozent.

WAHLVERHALTEN: Bei der Bundestagswahl im September 2017 gaben 24,3 Prozent der Wahlberechtigten in Chemnitz ihre Zweitstimme der AfD. Die Rechtspopulisten lagen als zweitstärkste Kraft nur um rund 800 Stimmen hinter der CDU (24,9 Prozent). In ganz Sachsen kam die AfD mit 27,0 Prozent der Stimmen sogar knapp vor die Union.

RECHTE GEWALT: Der Verfassungsschutz rechnet für das Jahr 2017 bis zu 200 Chemnitzer dem rechtsextremistischen Spektrum zu. Mit 160 rechtsextremistisch motivierten Straftaten lag die Stadt landesweit auf Platz vier hinter Dresden, Leipzig und dem Landkreis Bautzen.

KRIMINALITÄT: Knapp 25 500 Straftaten nahm die Polizei 2017 in Chemnitz auf. Davon waren fast die Hälfte Diebstähle, außerdem etwa 2400 Verstöße gegen das Ausländerrecht. Von rund 9500 ermittelten Tatverdächtigen waren 45,2 Prozent Ausländer. Dass diese Gruppe überrepräsentiert ist, lässt sich unter anderem mit ihrer Altersstruktur erklären. Außerdem werden Menschen aus dieser Gruppe häufiger angezeigt.