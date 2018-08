- SPD Sachsen vermutet AfD hinter Haftbefehl-Leak

Nach der Veröffentlichung des Haftbefehls im Tötungsfall von Chemnitz durch rechte Organisationen hat die Staatsanwaltschaft Dresden Ermittlungen eingeleitet. Der Vorfall müsse schnellstens aufgeklärt werden, teilte das sächsische Justizministerium mit. Der sächsische SPD-Abgeordnete Pecher äußerte im Inforadio die Vermutung, dass AfD-nahe Mitarbeiter bei Polizei oder Justiz das Dokument widerrechtlich weitergegeben haben.

Nach der Veröffentlichung des mutmaßlichen Haftbefehls gegen einen der Tatverdächtigen im Fall Chemnitz hat die Staatsanwaltschaft Dresden Ermittlungen eingeleitet. Der Vorfall müsse schnellstens aufgeklärt und die notwendigen strafrechtlichen Konsequenzen gezogen werden, teilte das sächsische Justizministerium mit. Zuvor hatte die rechtspopulistische Organisation Pro Chemnitz den mutmaßlichen Haftbefehl gegen einen der Beschuldigten ins Netz gestellt.

In dem Dokument werden demnach die Namen des Opfers, der Richterin und Einzelheiten zu den mutmaßlichen Tätern genannt. Der sächsische Vize-Ministerpräsident Dulig sprach im MDR von einem ungeheuerlichen Vorgang. Inzwischen wurde der Eintrag gelöscht.

Der sächsische SPD-Abgeordnete Pecher sagte im Inforadio, er vermute die Täter in Kreisen der AfD: "Wir haben in den letzten Umfragen 25 Prozent AfD in Sachsen. Das bezieht sich auf die gesamte Bevölkerung. Und diese 25 Prozent spiegeln sich auch in der Verwaltung, in der Polizei, in der Justiz, in der gesamten Staatsverwaltung. Die Menschen sind doch nicht außerhalb. Das wird eine mühsame Kleinarbeit werden und ich hoffe, dass es überhaupt eine Chance gibt, denjenigen dingfest zu machen."

Der Vorgang an sich ist auch für Pecher ein absolutes Unding: "Was bedeutet das für einen Rechtsstaat, wenn man einfach behauptet, dass eine Frau angegriffen wird, Deutsche sie verteidigen wollten und dann abgestochen werden – und sich das als Lüge und Unwahrheit herausstellt? Wenn man Panik machen will, wenn man die Menschen verunsichern will, wenn man also Welle machen will, überrascht mich da gar nichts mehr. Da wird vor nichts zurückgeschreckt. Das ist eine neue Dimension. 30 Jahre nach der Wende kommen wir hier in einen Bereich, der mich ziemlich stark an die Zeit vor '33 erinnert."