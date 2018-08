- Chemnitz: Haftbefehl kursiert im Internet

Einer der Haftbefehle nach dem tödlichen Messerangriff in Chemnitz ist offenbar im Internet veröffentlicht worden. Ein Foto des mutmaßlichen Dokuments war unter anderem auf der Facebook-Seite des Dresdner "Pegida"-Mitbegründers Bachmann zu sehen. Ob es echt ist, konnte noch nicht bestätigt werden. Über den aktuellen Stand der Dinge sprechen wir mit MDR-Korrespondent Sebastian Hesse.

Auch müssten sich die Sicherheitskräfte die Frage gefallen lassen, warum sie nicht ausreichend vorbereitet gewesen seien auf die hohe Zahl an rechten Demonstranten. Warnungen habe es zuvor genügend gegeben, auch vom Verfassungsschutz, so Hesse.

In Chemnitz läuft nun die Suche nach dem Leck und der Antwort auf die Frage: Wer hat dieses Dokument an rechte Organisationen durchgestochen? Eine Fährte, so MDR-Reporter Sebastian Hesse, sei die vermutete Schnittmenge zwischen der Polizei in Chemnitz und jenen rechten Organisationen.

Nach der Tötung eines 35-jährigen Deutschen am Wochenende in Chemnitz sitzen zwei verdächtige Männer aus Syrien und dem Irak in Untersuchungshaft. Der Fall war Auslöser für Demonstrationen und gewalttätige Auseinandersetzungen am Sonntag und Montag in der sächsischen Stadt.