- GroKo-Einigung bei der Rente: Was sagt ein Experte dazu?

Die Zukunft der gesetzlichen Rente war Thema der Beratungen am Dienstagabend in Berlin. Dabei haben sich Vertreter der großen Koalition auf Eckpunkte in der Rentenpolitik geeinigt. Bis 2025 will man ein Rentenniveau von 48 Prozent vom Durchschnittsverdienst und einen maximalen Beitrag zu Rentenversicherung von 20 Prozent festschreiben. Über die Ergebnisse sprach Heiner Martin mit Johannes Geyer, Rentenexperte beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, DIW.



Union und SPD haben am Dienstagabend ihren Streit über die Rentenpolitik beigelegt. Die Spitzen der Koalitionspartner haben sich darauf verständigt, das Rentenniveau bis 2025 bei 48 Prozent stabil zu halten. Der Beitragssatz von derzeit 18,6 Prozent soll nicht über 20 Prozent steigen. Außerdem wurden Verbesserungen bei der Mütterrente und der Erwerbsminderungsrente vereinbart.



Der Beitrag zur Arbeitslosenversicherung soll etwas stärker gesenkt werden als zunächst geplant, nämlich um 0,5 Prozentpunkte. Das Kabinett soll die Vereinbarungen heute beschließen.



Arbeitsminister Heil sprach am Morgen im ZDF von einer guten Balance. Auch Unionsfraktionschef Kauder äußerte sich zufrieden.