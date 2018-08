- GroKo einigt sich auf Rentenpaket

Kurz nach 23 Uhr kamen die Eilmeldungen über die Nachrichtenagenturen. Im Kanzleramt haben sich die Spitzen der Großen Koalition auf ein Rentenpaket geeinigt. Das hatte sich vorher schon angedeutet. In den Sommerinterviews von Kanzlerin Merkel und CSU-Chef Seehofer gaben sich beide optimistisch. Die SPD war da skeptischer. Was bei den Beratungen heraus gekommen ist, besprach Martin Krebbers mit Anja Günther aus dem ARD-Hauptstadtstudio.

Nun soll das Rentenpaket am heutigen Mittwoch vom Kabinett beschlossen werden. Es sieht zum 1. Januar 2019 unter anderem Verbesserungen für ältere Mütter und Erwerbsminderungsrentner vor. Der Arbeitslosenbeitrag soll ebenfalls zum Jahreswechsel um 0,5 Punkte auf 2,5 Prozent des Bruttolohns sinken, kräftiger als von der Koalition geplant. Auch im Rentenpaket: die Stabilisierung des aktuellen Rentenniveaus von 48 Prozent bis 2025.

Der Weg für Renten-Verbesserungen und eine stärkere Entlastung beim Arbeitslosenbeitrag für Millionen Bürger ist in der Koalition geebnet. Die Spitzen von Union und SPD einigten sich in mehreren strittigen Punkten.

Die Bundesregierung will Deutschland besser gegen Cyberangriffe schützen und dazu eine Agentur gründen.



Das Kabinett will dazu am Mittwochvormittag einen entsprechenden Beschluss fassen. Unter anderem geht es darum, Angriffe aus dem Internet auf Krankenhäuser, den Bundestag, Ministerien oder die Bundeswehr abzuwehren. Innen- und Verteidigungsministerium sollen die Cyberagentur gleichberechtigt führen.



Die Mitarbeiter der Einrichtung sollen Ideen für Forschungsprojekte entwickeln und die Zusammenarbeit mit der Industrie organisieren. Vorbild für die Cyberagentur ist die US-Forschungseinrichtung DARPA, die das Internet und das Satellitennavigationssystem GPS erfunden hat.