- Berliner Kinder immer öfter Opfer von Sexualstraftaten

Mehr Kinder als Opfer von Sexualstraftaten, mehr schwere Körperverletzungen: Der Opferbeauftragte Weber legt am Mittwoch seinen Jahresbericht vor. Und er sieht noch viel Spielraum, den Opferschutz zu verbessern.

In Berlin werden Kinder immer öfter Opfer von Sexualstraftaten. Das geht aus dem Bericht des Opferbeauftragten des Landes, Roland Weber, hervor. Im Inforadio sagte Weber, die Entwicklung sei bedrückend und besorgniserregend. So sei der mit Handy festgehaltene Missbrauch von Kindern mit anschließender Veröffentlichung über soziale Medien um knapp 80 Prozent gestiegen.

Weber beklagte, dass Opferschutzgesetze oft nicht ausgeschöpft werden: "Hier gilt es aus meiner Sicht, die guten Gesetze, die speziell für Kinder geschaffen wurden, auch in der Praxis umzusetzen. Das funktioniert leider noch nicht. So haben wir beispielsweise die Möglichkeit, dass Kinder per Video vernommen werden, um ihnen weitere Aussagen zu ersparen. Denn das bringt ja immer die Gefahr der Re-Traumatisierung mit sich. Aber das wird in der Praxis noch viel zu selten genutzt."