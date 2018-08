- Chemnitz: "Das Ziel ist der Sturz der Landesregierung"

Die Szenen, die sich Sonntag- und Montagabend in Chemnitz abgespielt haben, sind erschreckend: Vermummte zogen durch die Straßen, mehrfach wurde der Hitlergruß gezeigt. Rechtsextremismus-Experte Olaf Sundermeyer beklagt ein komplettes Versagen von Polizei und Politik und warnt vor den Zielen der Rechten: Die Umdrehung der politischen Verhältnisse in Sachsen.



Organisiert wurde die rechte Versammlung von gewaltbereiten Fußball-Hooligans. Die, so Rechtsextremismus-Experte hätten Kontakte zur rechtsextremen NPD und zur Kleinstpartei "Pro Chemnitz". "All diese Leute sammeln sich jetzt zusammen, haben sich dort als Mob organisiert und haben gestern zu Tausenden in Chemnitz gezeigt, wer dort die Deutungshoheit hat – und die liegt eben nicht bei den demokratischen Parteien und auch nicht bei der sehr zurückhaltenden Zivilgesellschaft."

Tausende von Rechten und Rechtsextremen auf der Straße, Gegendemonstranten, die sich ihnen in den Weg stellen, eine zahlenmäßig komplett unterlegene Polizei: Es waren erschreckende Bilder, die auch am Montagabend aus Chemnitz in die Welt gingen. Der vordergründige Anlass: Der Tod eines 35-jährigen Deutschen, der in der Nacht zu Sonntag mutmaßlich erstochen wurde. Tatverdächtig sind ein Syrer und ein Iraker.

Dahinter stecke eine große Fehleinschätzung: "Man will es einfach nicht wahrhaben, dass in einzelnen Kommunen in Sachsen – nicht nur in Chemnitz, auch in Heidenau, in Freital, in Meißen - die Rechten die Deutungshoheit haben und sich jederzeit kurzfristig mobilisieren können. Die warten nur auf so einen Anlass. Das, was wir in Chemnitz erlebt haben, kann im Prinzip überall in Deutschland funktionieren, wo sie eine starke rechte Szene haben, wo so eine Gewalttat passiert, möglicherweise auch noch begangen aus dem Flüchtlingsmilieu gegen Deutsche, und wo sie eine Politik und eine Polizei haben, die sich zaghaft und überfordert diesen Leuten nicht entschieden genug entgegenstellen."

Diese Entwicklung sieht Sundermeyer als sehr gefährlich an: "Das Ziel dieser Leute ist es, langfristig in Sachsen die politischen Verhältnisse zu drehen und die Landesregierung zu kippen." Dem müsse sich die Politik entschieden entgegen stellen und das sei eben das, was in Sachsen seit Jahren nicht passiere, so Sundermeyer, "weshalb diese rechtsextremistische Szene überhaupt zu dieser Wirkungsmacht kommen konnte. Dort muss sich die Landesregierung sofort offen zeigen und diesen Leuten entgegen stellen – und das ist auch in Chemnitz wieder einmal nicht passiert."