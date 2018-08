dpa Bild: dpa

- Experte: "Rechte Szene ist sehr gut vernetzt"

Die Stadt Chemnitz sorgt seit Tagen für Schlagzeilen. In der Nacht zum Sonntag wurde ein 35 Jahre alter Deutscher mit Messerstichen so schwer verletzt, daß er an den Folgen starb. Beteiligt an diesem Streit waren Menschen unterschiedlicher Nationalität. Inzwischen sitzen ein Iraker und ein Syrer in Haft. Mehrere - zum Teil gewaltsame - Demonstrationen von links und rechts waren die Folge. Michael Nattke ist Fachreferent im Kulturbüro Sachsen mit Fachgebiet Rechtsextremismus. Er sprach im Inforadio von "festen Strukturen, die es seit über 20 Jahren gibt".

In Chemnitz gab es mal eine berühmt-berüchtigte Hooligan-Szene, die sich selbst als "HooNaRa" bezeichnete, was für "Hooligans, Nazis, Rassisten" stand. "Die haben natürlich Kontakte, die über 20 Jahre aufgebaut sind in die verschiedensten Regionen. Und das ist innerhalb kürzester Zeit reaktivierbar. Das müsste eigentlich auch den Sicherheitsbehörden bekannt sein." Auch die Stadt selbst habe ein "hohes rechtsextremes Potenzial", so Nattke. Nicht umsonst sei Chemnitz eine der Städte gewesen, in denen der "Nationalsozialistische Untergrund (NSU)" anfangs untergetaucht war. "Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass es dort ein gutes Netzwerk von Neonazis gibt, und das schon über viele Jahre".

Vor allem in den ländlichen Regionen sei nach dem Zusammenbruch der DDR und dem Wegzug junger Leute ein Vakuum entstanden, das von Neonazis gefüllt worden sei. "Mit dem Wegzug sind auch viele Kulturangebote weggebrochen und gemeinschaftliches Leben zurück gegangen." In den 90er und 2000er Jahren seien Neonazis in diese Lücke gestoßen und hätten entsprechende Angebote gemacht. Dass sich der Rechtsextremismus gerade in Sachsen so ausgebreitet habe, sei ein "multidimensionales" Problem, so Nattke. Eine starke Neonaziszene habe es in den 1990er Jahren in allen neuen Bundesländern gegeben. "Aber der Umgang damit war sehr unterschiedlich". Sachsen habe in der Vergangenheit sehr viel falsch gemacht in dieser Hinsicht. "Das Problem wurde von den politischen Autoritäten lange Zeit geleugnet oder heruntergespielt. Ein wirkliches Erwachen bei den politisch Verantwortlichen gab es eigentlich erst 2015/16 zu Zeiten von Heidenau und Freital." Das sei viel zu spät gewesen: "Eine Neonaziszene, die 20 Jahre lang wachsen konnte, da braucht man mindestens die gleiche Zeit, um sie wirkungsvoll zurückzudrängen - wenn nicht noch mehr."



Fazit: "Das ist Arbeit!"

Nattkes Resümmee: "Wir müssen erkennen, dass die Arbeit für eine demokratische Gesellschaft wirklich Arbeit ist, die nicht nur ehrenamtlich bewerkstelligt werden kann." Demokratie sei ein "Querschnittsthema", das heißt: auch Schulen müssten so strukturell geöffnet werden, dass junge Menschen dort Demokratie leben können und nicht nur darüber abstimmen, ob sie Waldmeister oder Himbeerbrause auf die Klassenfahrt mitnehmen."