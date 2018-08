- Heinrich (CDU) warnt vor zu schnellen Urteilen

Was genau in Chemnitz geschehen ist, weiß eigentlich keiner. Fest steht: Ein Deutscher ist tot, zwei mutmaßliche Täter - ein Syrer und ein Iraker - sind in Haft und rechte Gruppen haben am Sonntag die Empörung genutzt, um in der sächsischen Stadt Jagd auf Ausländer zu machen. Die sächsische Landtagsabgeordnete Kerstin Köditz (Die LINKE) sieht darin den bisherigen Tiefpunkt einer gefährlichen Entwicklung in Chemnitz.