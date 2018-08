ZB Bild: ZB

Mo 27.08.2018

- Köditz (LINKE): "Ich habe richtig Angst vor heute Abend"

Was genau in Chemnitz geschehen ist, weiß eigentlich keiner. Fest steht: Ein Deutscher ist tot, zwei mutmaßliche Täter - ein Syrer und ein Iraker - sind in Haft und rechte Gruppen haben am Sonntag die Empörung genutzt, um in der sächsischen Stadt Jagd auf Ausländer zu machen. Die sächsische Landtagsabgeordnete Kerstin Köditz (Die LINKE) sieht darin den bisherigen Tiefpunkt einer gefährlichen Entwicklung in Chemnitz.



Die Staatsanwaltschaft hat nach den tödlichen Auseinandersetzungen in Chemnitz Haftbefehle gegen einen Syrer und einen Iraker beantragt. Den beiden Männern werde vorgeworfen, in der Nacht zum Sonntag mehrfach auf einen 35 Jahre alten Deutschen eingestochen zu haben, teilte die Behörde mit. Die Ermittlungen zum Tatmotiv und der Ablauf der Tat dauerten an. Beide Männer würden noch am Montag dem Haftrichter vorgeführt. Nach dem Tötungsdelikt hatten unter anderem die AfD und rechtsextreme Hooligans zu Protesten aufgerufen. Nach Medienberichten wurden daraufhin in Chemnitz Migranten von Teilen der Kundgebungsteilnehmer bedroht. Regierungssprecher Seibert sprach von regelrechten Hetzjagden und verurteilte die Übergriffe. Sachsens Innenminister Wöller rief zu Besonnenheit auf. Er könne nur alle bitten, ruhig zu bleiben, sagte der CDU-Politiker im ARD-Mittagsmagazin. Für den Montag sind neue Kundgebungen von rechten und linken Gruppen angekündigt.

LINKE-Abgeordnete Köditz: "Hier muss man von einer langen Entwicklung ausgehen"